Яценюк рассказал, почему утреннее заседание ВР не состоялось
Утреннего заседания ВР не будет. Об этом сообщил журналистам лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк
Утреннего заседания ВР не будет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.
По его словам, сегодня Президент Украины Виктор Янукович и председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак встретятся с миссией Европарламента Кокса-Квасневского.
Он сказал: “В 12 часов Янукович встречается с миссией Кокса-Квасневского, а в 15.30 Рыбак встречается с миссией Кокса-Квасневского. Они (парламентское большинство — УНИАН) получат команды от Януковича и скажут нам, соглашаются они или не соглашаются на наши предложения”.
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Яценюк сообщил, что оппозиция предлагает включить в пакет для рассмотрения парламентом президентский законопроект о прокуратуре, а также законопроекте, которым вносятся изменения в избирательное законодательство и законопроект народного депутата Анжелики Лабунской относительно лечения осужденных за рубежом для принятия его за основу.
Он подчеркнул, что в таком случае все эти вопросы в пакете можно рассмотреть на следующей неделе в четверг, 14 ноября.
Он отметил, что для этого следующая неделя должна быть пленарной.