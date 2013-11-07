Рыбак открыл заседание ВР и отпустил депутатов на перерыв (фото)

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл сегодняшнее утреннее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим депутаты из фракции “Батькивщина” собрались возле трибуны ВР с надписью «Юлі – волю!».

Они держат в руках буквы, которые складываются в текст: “Юлі – волю!”.

Сегодня депутаты от этой фракции одеты в белые свитера с надписью “Україні - волю” и с изображением Юлии Тимошенко.

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Народные депутаты от фракции “УДАР”, как и всегда, в красных свитерах с надписью “Україна - це Європа”.

После открытия заседания ВР депутаты от “Батькивщины” оставили плакат «Юлі – волю!» возле президиума и заняли свои места в сессионном зале.

Затем Рыбак объявил 30-минутный перерыв в утреннем заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак сообщил, что перерыв объявляется для согласования повестки дня.

Он пригласил руководителей парламентских фракций в свой кабинет.