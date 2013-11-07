Рыбак открыл заседание ВР и отпустил депутатов на перерыв (фото)
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл сегодняшнее утреннее заседание парламента
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл сегодняшнее утреннее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим депутаты из фракции “Батькивщина” собрались возле трибуны ВР с надписью «Юлі – волю!».
Они держат в руках буквы, которые складываются в текст: “Юлі – волю!”.
Сегодня депутаты от этой фракции одеты в белые свитера с надписью “Україні - волю” и с изображением Юлии Тимошенко.
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Народные депутаты от фракции “УДАР”, как и всегда, в красных свитерах с надписью “Україна - це Європа”.
После открытия заседания ВР депутаты от “Батькивщины” оставили плакат «Юлі – волю!» возле президиума и заняли свои места в сессионном зале.
Затем Рыбак объявил 30-минутный перерыв в утреннем заседании парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак сообщил, что перерыв объявляется для согласования повестки дня.
Он пригласил руководителей парламентских фракций в свой кабинет.