Миссия Кокса-Квасневского приехала в Украину - СМИ

О детальных планах визита политиков известно мало. Знаем, что Кокс и Квасневский встретятся с представителями власти, а также, вероятно, с Юлией Тимошенко. Не исключено, что в четверг прибудут в Верховную Раду. Парламент обсуждает законопроекты, которые позволяют заключенным лечение за рубежом», сообщает «Польское радио».

«Польское радио» отмечает, что эта неделя – последняя, когда Верховная Рада может принять соответствующие законодательные изменения. На будущей неделе украинский парламент не заседает, а если дело Тимошенко не будет решено, Украина не имеет шансов на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в конце этого месяца в Вильнюсе.

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При этом радио приводит слова первого Президента Украины Леонида Кравчука, который считает, что Украина имеет мало шансов подписать этот документ. По его словам, представители Партии регионов не готовы идти на компромисс и считают, что Тимошенко должна сидеть в тюрьме. Кравчук сказал: «Напомню украинскую пословицу: плыл-плыл, и у берега утонул. Чтобы вот этого не случилось с нами».

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в ВР зарегистрировано 4 законопроекта, которые открывают возможности для лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за рубежом. Это, в частности, законопроект, внесенный лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, а также законопроекты, внесенные внефракционными депутатами Анжеликой Лабунской, Сергеем Мищенко и Владимиром Купчаком.

Миссия Европарламента Кокса-Квасневского считает, что необходимый консенсус по поводу лечения осужденных лиц за рубежом нужно искать на основе законопроекта народного депутата Лабунской.

1 ноября Тимошенко призвала оппозицию поддержать законопроект Лабунской, а проект лидеров трех оппозиционных фракций отозвать из ВР.

Однако 5 ноября лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция ПР не будет голосовать в нынешнем виде за внесенный Лабунской законопроект, который касается лечения осужденных.

Верховная Рада Украины в четверг, 7 ноября, первым вопросом рассмотрит четыре законопроекта относительно лечения заключенных за рубежом.