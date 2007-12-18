В парламенте объявили перерыв на 30 минут

В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 30 минут для окончательного подведения результатов голосования за назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с процедурой голосования, Счетная комиссия ВР должна подвести результаты голосования и официально их объявить на пленарном заседании.

После того, как проголосовали две фракции - БЮТ и НУ - НС - ни одна из других фракций – Партии регионов, Блока Литвина и КПУ не выразили желания голосовать.

При назначении Ю.ТИМОШЕНКО проголосовали все 156 членов фракции БЮТ и 70 из 72 членов фракции НУ - НС. В частности, не голосовал Иван СПОДАРЕНКО, который находится в реанимации, а Иван ПЛЮЩ воздержался.

Таким образом, за назначение Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром проголосовали 226 народных депутатов.

Такой результат депутаты от коалиции встретили аплодисментами.