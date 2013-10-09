Конгресс США требует переговоров по повышению "потолка" долга
Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер заявил, что конгрессмены не будут повышать "потолок" долга без переговоров, на чем настаивал президент Барак Обама
"Мы не можем повышать потолок долга, не предпринимая никаких действий в отношении того, что ведет к дальнейшим заимствованиям и заставляет нас жить не по средствам", — сказал Бейнер на пресс-конференции.
Таким образом, лидер нижней палаты Конгресса, большинство в которой контролируют республиканцы, отреагировал на заявление Обамы, который сказал, что будет обсуждать реализацию реформы здравоохранения только после того, как они восстановят финансирование госучреждений и повысят потолок госдолга, передает агентство Рейтер.
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Бейнер назвал такие условия для старта переговоров "безоговорочной капитуляцией республиканцев". Как отмечает газета Politico, Бейнер подчеркнул, что переговоры "должны начаться сегодня".
В свою очередь, президент Обама заявил, что не планирует в одностороннем порядке расширять лимит на государственные заимствования, если Конгресс откажется одобрить повышение "потолка" долга.
"Даже если не принимать во внимание юридический анализ, подобный подход причинил бы вред", — сказал Обама. По его словам, это может привести к судебным разбирательствам, имел ли он право на односторонние действия, что подвергнет сомнению законность долга.
Обама добавил, что он не сторонник того, чтобы "выкатывать большую монету", говоря о возможности эмиссии как альтернативе повышению долгового "потолка".
Четырнадцатая поправка к Конституции США, принятая в 1868 году, гласит, что "правомерность государственного долга Соединённых Штатов, санкционированного законом, не ставится под сомнение". Некоторые юристы предполагали, что Обама может сослаться на эту поправку, чтобы в одностороннем порядке разрешить дальнейший выпуск облигаций США без санкции Конгресса.
Республиканцы в Конгрессе отказались проводить бюджет и повышать долговой "потолок", пока контролирующие Сенат и Белый дом демократы не согласятся "затормозить" реформу здравоохранения и резко сократить дефицит бюджета.
Без расширения долгового лимита уже 17 октября США теоретически грозит дефолт, хотя рынки не верят в подобный исход парламентского противостояния.
По материалам: РИА Новости