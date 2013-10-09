Конгресс США требует переговоров по повышению "потолка" долга

"Мы не можем повышать потолок долга, не предпринимая никаких действий в отношении того, что ведет к дальнейшим заимствованиям и заставляет нас жить не по средствам", — сказал Бейнер на пресс-конференции.

Таким образом, лидер нижней палаты Конгресса, большинство в которой контролируют республиканцы, отреагировал на заявление Обамы, который сказал, что будет обсуждать реализацию реформы здравоохранения только после того, как они восстановят финансирование госучреждений и повысят потолок госдолга, передает агентство Рейтер.

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Бейнер назвал такие условия для старта переговоров "безоговорочной капитуляцией республиканцев". Как отмечает газета Politico, Бейнер подчеркнул, что переговоры "должны начаться сегодня".

В свою очередь, президент Обама заявил, что не планирует в одностороннем порядке расширять лимит на государственные заимствования, если Конгресс откажется одобрить повышение "потолка" долга.

"Даже если не принимать во внимание юридический анализ, подобный подход причинил бы вред", — сказал Обама. По его словам, это может привести к судебным разбирательствам, имел ли он право на односторонние действия, что подвергнет сомнению законность долга.

Обама добавил, что он не сторонник того, чтобы "выкатывать большую монету", говоря о возможности эмиссии как альтернативе повышению долгового "потолка".

Четырнадцатая поправка к Конституции США, принятая в 1868 году, гласит, что "правомерность государственного долга Соединённых Штатов, санкционированного законом, не ставится под сомнение". Некоторые юристы предполагали, что Обама может сослаться на эту поправку, чтобы в одностороннем порядке разрешить дальнейший выпуск облигаций США без санкции Конгресса.

Республиканцы в Конгрессе отказались проводить бюджет и повышать долговой "потолок", пока контролирующие Сенат и Белый дом демократы не согласятся "затормозить" реформу здравоохранения и резко сократить дефицит бюджета.

Без расширения долгового лимита уже 17 октября США теоретически грозит дефолт, хотя рынки не верят в подобный исход парламентского противостояния.

По материалам: РИА Новости