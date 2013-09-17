Госдолг США достиг максимума со времен Второй мировой войны

Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса, если сохранится текущее законодательство, то госдолг по отношению к ВВП на протяжении нескольких лет будет немного снижаться. Однако в конечном итоге рост бюджетного дефицита подтолкнет уровень долга на отметку выше текущего уровня, пишет РИА Новости.

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"Управление ожидает, что через 25 лет, к 2038 году, госдолг достигнет 100% ВВП, даже без учета негативного влияния растущего бюджетного дефицита на экономику", — говорится в сообщении.

Аналитики управления полагают, что в течение последующих 10 лет дефицит бюджета США продолжит увеличиваться, в основном за счет роста затрат на выплату процентов и роста расходов на социальное обеспечение и госпрограммы по здравоохранению.

В долгосрочной перспективе ожидается, что федеральные расходы вырастут до 26% ВВП с 22% в 2012 году.

В мае пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сообщил, что дефицит бюджета снижался с самой большой почти за 70 лет скоростью. Предполагалось, что в текущем фискальном году, который заканчивается 30 сентября, дефицит сократится до 642 миллиардов долларов, или до 4% ВВП страны.