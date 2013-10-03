Кокс и Квасневский прибыли к Тимошенко
16:19, 03 октября 2013Политика
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В Центральную клиническую больницу “Укрзализныци” в Харькове для встречи с Юлией Тимошенко прибыли руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский.
Кортеж Кокса и Квасьневского заехал на территорию больницы УЗ / Фото: ВРУ
Как передает корреспондент УНИАН, в 16.05 кортеж автомобилей с руководителями мониторинговой миссии заехал на территорию больницы.
Перед этим в клинику прибыли прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, начальник Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Евгений Бараш и начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.
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Около 10 сторонников Тимошенко, которые дежурят рядом с проходной медзаведения, встретили кортеж возгласами: “Юли - свободу!”. Кроме того, они развернули флаг с символикой ВО “Батькивщина”, а также держат несколько плакатов с портретами Тимошенко.
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