Кокс и Квасневский прибыли к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.05 кортеж автомобилей с руководителями мониторинговой миссии заехал на территорию больницы.

Перед этим в клинику прибыли прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, начальник Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Евгений Бараш и начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

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Около 10 сторонников Тимошенко, которые дежурят рядом с проходной медзаведения, встретили кортеж возгласами: “Юли - свободу!”. Кроме того, они развернули флаг с символикой ВО “Батькивщина”, а также держат несколько плакатов с портретами Тимошенко.