Квасневский: Тимошенко - самое большое препятствие на пути Украины к ЕС

"Однозначно, да, хотя ЕС ставит также два других условия: реформы избирательного законодательства и законов в сфере экономики. Вокруг этого будет концентрироваться наш рапорт" (речь идет об отчете Миссии Кокса-Квасневского о состоянии выполнения Украиной требований, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации – УНИАН), - сказал бывший Президент Польши и участник специальной мониторинговой миссии Европейского парламента Александр Квасневский, отвечая на вопрос журналиста изданию Rzeczpospolita.

Квасневский сказал, что обе стороны прекрасно осознают "возможности, риски и следствия" принятия того или иного решения.

"Я не могу предоставить никаких деталей, потому что нахожусь внутри этих событий. Не могу быть источником информации о переговорах, которые сам веду", - сказал экс-глава польского государства.

Экс-президент Польши также выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет менять свою позицию по делу Соглашения об ассоциации с Украиной после того как ее партия, как прогнозируется, выиграет парламентские выборы.

"Немцы повторяют, что Соглашение будет подписано, когда Украины выполнит условия Евросоюза. После выборов Берлин лишь подтвердит эту позицию", - сказал Квасневский.

По теме: Фюле против спекуляций на влиянии дела Тимошенко на ассоциацию с ЕС

Как сообщал УНИАН, украинская власть планирует подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года.

Ранее ЕС выдвинул ряд условий для подписания этого документа, среди которых было решение вопроса "политического мотивированного правосудия", символом которого европейские политики считают "дело Тимошенко".

Руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский отчитаются о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 30 сентября. Совет Европейского Союза будет принимать решение 21 октября.