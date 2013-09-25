Миссия Европарламента ожидает решения Януковича по делу Тимошенко - Кокс

Об этом сообщает сайт Тимошенко.

"Мы имеем несколько предложений выхода из этой ситуации. Не раз и не два предоставляли их украинским партнерам. И в настоящее время ждем решения Президента Януковича", - сказал Кокс в интервью телеканалу Тві.

Он подчеркнул, что будущие две недели будут определяющими для подготовки заключений по выполнению Украиной критериев Европейского Союза, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

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"Мы представим наш доклад в середине октября. Через неделю в Европарламенте будет голосование. Депутаты примут решение по поводу того, как Украина справилась с проблемой выборочного правосудия и готова ли к Соглашению об ассоциации. На той же неделе на совещание соберутся министры иностранных дел всех 28 стран-членов Евросоюза, они также вынесут свой вердикт, поэтому следующие две недели очень важные", - отметил он.

Кокс прибавил, что Украина, приняв часть необходимых законов, уже достигла значительного прогресса. "Наша миссия приветствует эти решения, как и то, что дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, хотя мы до сих пор имеем важные дела, которые нужно решить, и продолжаем напряженно работать по делу госпожи Тимошенко", - заметил представитель миссии Европейского парламента.

По словам Кокса, он не будет разглашать содержание доклада ни при каких обстоятельствах, поскольку первым его должен услышать Европарламент. «Документ не будет очень длинным, мы изложим только факты – что мы видели в тюрьме, о чем узнали, заметили ли нарушение закона и основных прав человека. Доклад скажет сам о себе, но мы еще не имеем заключений. Или мы скажем, что полностью успешно завершили свою миссию, или признаем, что она только частично выполнена и частично не выполнена", - сказал Кокс.

Экс-руководитель Европарламента прибавил, что от доклада миссии зависит судьба соглашения об ассоциации Украины с ЕС. "Мы очень хорошо осознаем ту ответственность, которая на нас положена, и что именно от нашего доклада зависит так много. Но особенно хорошо мы осознаем те возможности изменений в Украине, которые открылись перед нами", - отметил он.

Кокс подчеркнул, что если сравнивать с началом работы миссии в Украине, то сейчас можно говорить об ощутимом прогрессе, достигнутом за 20 месяцев, и особенно за последние семь недель. «Мы почти достигли финиша и приложим все усилия, чтобы наша миссия стала успешной, чтобы мы могли написать позитивный доклад и наконец увидеть подпись под Соглашением об ассоциации", - прибавил Кокс.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в Нью-Йорке заявил журналистам, что вопрос Тимошенко будет решаться после отчета миссии Кокса-Квасневского 21 октября.

Президент заметил, что позиция Украины по "вопросу Тимошенко" остается неизменной. "Сейчас работает миссия (Кокса-Квасневского), она очень важная, потому что раньше создавалось такое впечатление, что мы не желаем чего-то делать, сегодня есть общая точка зрения по многим вопросам, но какой она будет - будет известно когда будут подводиться итоги этой миссии", - сказал Янукович.

Он не исключил, что отчет миссии Кокса-Квасневского будет озвучен 21 октября на заседании Совета министров иностранных дел ЕС. "И тогда все станет на свои места", - отметил Янукович.