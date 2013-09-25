Янукович в ООН рассказал, что является основой реформ в Украине

«Фундаментальной основой внутренних преобразований в Украине и впредь останется верховенство принципа социальной справедливости», - сказал Глава государства в своем выступлении во время общих дебатов 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

По словам Януковича, в Украине реализуется самая масштабная за новейшую историю государства программа реформ, направленных как на осуществление социально-экономических преобразований, так и на дальнейшее укрепление демократического устройства и верховенства права.

По теме: Томас Маркерт: Сейчас реформы в Украине набрали максимальные темпы

Глава государства подчеркнул, что Украина будет и впредь выполнять «домашнюю работу» по достижению Целей Развития Тысячелетия на национальном уровне.

«Мы стремимся закрепить существующую положительную динамику многих ключевых показателей национального развития. Среди таких индикаторов - преодоление бедности, обеспечение качественного образования, сохранение окружающей среды, улучшение здоровья матерей, уменьшение детской смертности», - сказал Президент.