Томас Маркерт: Сейчас реформы в Украине набрали максимальные темпы

Об этом глава делегации Совета Европы, секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт заявил в Киеве, во время встречи с членом Венецианской комиссии от Украины, председателем Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия Сергеем Киваловым.

В делегацию также входили члены Европейской комиссии "За демократию через право" и эксперты Генерального директората по правам человека, а именно: Анна Сухоцкая, Каарло Туори, Питер Пакзолай, Николай Эшану, Шнутц Дурр и другие.

Во время встречи внимание было сосредоточено на вопросах реформы органов прокуратуры в Украине. В частности, обсуждался законопроект "О прокуратуре", который направлен на экспертную оценку в Венецианскую комиссию.

Сергей Кивалов проинформировал европейских специалистов о работе Комитета по вопросам верховенства права и правосудия, а также сообщил, что украинский парламент почти единодушно принял решение направить в Конституционный Суд изменения в Конституцию в части усиления гарантий независимости судей, отметив, что в последнюю редакцию вошли и рекомендации Венецианской комиссии.

Председатель Комитета отметил, что украинские законодатели заинтересованы в тесном сотрудничестве с международными экспертами по правовым вопросам. Он напомнил, что в Украине за последние 15 лет неоднократно были попытки изменить закон о прокуратуре, но ничего не выходило по различным причинам.

"Только сейчас, когда новый Криминальный процессуальный кодекс принят и действует, мы можем начать полноценную реформу системы прокуратуры", - сказал Сергей Кивалов. Он подчеркнул, что рекомендации экспертов Совета Европы реализованы и в новом Криминальном процессуальном кодексе, который отображает основные требования европейских стандартов, и в законопроекте "О прокуратуре".

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"Законопроект о прокуратуре изменяет ситуацию к лучшему, это - прогресс, большой шаг вперед", - отметил Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов подчеркнул также, что законопроект будет рассмотрен украинским парламентом, после его оценки экспертами Европейской комиссии "За демократию через право".

Во время встречи акцентировалось внимание на работе Конституционной Ассамблеи, которая продолжает свою деятельность. Было отмечено, что для дальнейшего реформирования органов прокуратуры нужно внесение изменений в Основной Закон Украины.

В свою очередь, председатель делегации Совета Европы Томас Маркерт отметил, что сегодня "идеальное время для нашего визита в Украину, потому что реформы сейчас набрали максимальные темпы". Кроме того, он поприветствовал важные решения, которые принял украинский парламент. По его словам, важным является решение о направлении проекта изменений в Конституцию в Конституционный Суд, и другие решения, которые были приняты Верховной Радой в последнее время.

Томас Маркерт выразил надежду, что уже в ближайшее время Венецианская комиссия сможет передать проект экспертных выводов к законопроекту "О прокуратуре".

Все члены делегации поблагодарили Сергея Кивалова за встречу и договорились о продолжении сотрудничества для достижения намеченных целей в процессе реформирования органов прокуратуры.