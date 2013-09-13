Янукович: Украина достигла критериев, необходимых для подписания соглашения с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время церемонии вручение верительных грамот Чрезвычайными и Полномочными Послами иностранных государств в Украине.

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«В последнее время мы вместе с нашими партнерами из Европейского Союза пришли к выводу, что Украина достигла тех критериев, которые соответствуют тому Соглашению об ассоциации, которое готовится к подписанию в ноябре этого года в Вильнюсе», - подчеркнул Янукович.

Президент отметил, что этому способствовали реформы и модернизация различных сфер жизнедеятельности страны в последние годы.

По мнению Виктора Януковича, такие преобразования не только придадут позитивный импульс развитию нашего государства, но и будут полезны странам, с которыми оно сотрудничает. «Те изменения, которые в последнее время происходят в Украине, они идут на пользу не только Украине, но и всем партнерам в мире, с которыми Украина строит двусторонние взаимовыгодные отношения как суверенное государство», - сказал Президент.

Янукович также отметил, что в процессе развития отношений Украины с государствами, которые представляют вновь назначенные Послы, необходимо руководствоваться принципами взаимоуважения. «Лучший язык - это язык добрых отношений, язык хороших торгово-экономических отношений, язык гуманитарных, культурных отношений между нашими народами, и я всегда буду этому способствовать», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, Президент Украины принял верительные грамоты от новоназначенных послов Пакистана, Афганистана, Ливана, Королевства Дания, Республики Судан, Королевства Швеция, Государства Катар, Республики Кипр, Федеративной Демократической Республики Непал, Республики Конго, Австралии.