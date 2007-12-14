Рудьковский летал в Париж с Александрой Николаенко (фото)

Как сообщал УНИАН, СБУ вызывает на допрос министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО по делу относительно незаконного использования государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по статье 191, ч.5 Криминального Кодекса Украины (присвоение средств в особенно больших размерах).

Эпизод, по которому вызывается М.Рудьковский в СБУ, касается визита в Париж на частном чартерном самолете, который он осуществил с 9 по 12 июня этого года и оплатил деньгами Минтранса.

По информации источникав СБУ, эту поездку министр осуществил вместе с одной из бывших "Мисс Украина-Вселенная".

И хотя имя красавицы держалось в тайне, ТаблоIDутаки удалось узнать, кто же эта загадочная попутчица романтичного Николая.

Речь идет о директоре конкурса "Мисс Украина-Вселенная"- преуспевающей бизнес-леди Александре Николаенко.

Интересно, что Рудьковский женатна бывшей победительнице конкурса "Мисс Киев".