СБУ вызывает Рудьковского на допрос

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ называет «местью Секретариата Президента» возбуждение уголовного дела по факту присвоения 390 тыс. грн. бюджетных средств должностными лицами Минтранса.

Об этом Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил в среду в эфире “1+1”, комментируя заявление СБУ, сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины.

"Это очередной шаг мести со стороны Секретариата Президента за мою позицию по закупке самолетов для полетов Президента...", - сказал министр транспорта.

Н.РУДЬКОВСКИЙ утверждает, что летал в Париж на встречу с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам транспорта и официально согласовывал свой визит с премьером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что СБУ вызывает на допрос министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО по делу о незаконного использования государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по статье 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (присвоение средств в особенно больших размерах).

По словам пресс-секретаря СБУ Марины ОСТАПЕНКО, в среду, 12 декабря, следователь СБУ в приемной Министерства транспорта пытался вручить Н.РУДЬКОВСКОМУ повестку, однако тот "убежал из кабинета, сославшись на занятость". По словам М.ОСТАПЕНКО, есть информация, что Н.РУДЬКОВСКИЙ срочно выехал за границу.

Эпизод, по которому вызывается Н.РУДЬКОВСКИЙ в СБУ, касается визита в Париж на частном чартерном самолете, который он совершил с 9 по 12 июня этого года, оплатив за счет Минтранса.