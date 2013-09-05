ВР назначила повторные выборы в проблемных округах на 15 декабря

Закон был предложен народными депутатами - членами Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления от Партии регионов и КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовал 371 из 405 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Это решение поддержали 185 депутатов от ПР, 67 – от «Батькивщины», 34 – от «УДАРа», 31 – от «Свободы», 31 – от КПУ и 23 внефракционных депутата.

Согласно закону, повторные выборы народных депутатов в соответствующих избирательных округах назначены на 15 декабря 2013 года.

Также предусмотрено, что избирательный процесс повторных выборов депутатов начинается за 60 дней до дня голосования в случае, если данный закон вступит в силу за 62 или больше дней до дня голосования.

В случае, если данный закон вступит в силу менее чем за 62 дня до дня голосования, избирательный процесс начинается не позже чем на второй день после дня вступления в силу данным законом.

Предусматривается, что ЦИК объявляет о начале избирательного процесса повторных выборов депутатов не позже, чем на следующий день после дня вступления в силу данным законом.

Как сообщал УНИАН, после прошлогодних парламентских выборов Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов 28 октября в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

В феврале количество проблемных округов возросло до семи: Высший административный суд Украины признал недостоверными результаты выборов еще в двух округах: №11 и №71.

В то же время оппозиция настаивает на проведении перевыборов только в пяти округах.