В оппозиции жалуются, что власть заставляет их "есть кактусы", назначая довыборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат из фракции “УДАР” Валерий Карпунцов.

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Он отметил, что власть настаивает на проведении выборов именно в семи округах, хотя оппозиция считает, что Павел Балога и Александр Домбровский были незаконно лишены депутатских полномочий. (Оппозиция считает, что выборы необходимо провести в пяти округах, где ЦИК не смог установить результаты голосования, которое состоялось 28 октября 2012 года, - УНИАН.)

По его словам, власть действует сегодня по принципу: “Хотите - голосуйте, а не хотите - мы вас будет обвинять в том, что вы не поддерживаете проведение выборов”.

Карпунцов выразил удивление по поводу того, что власть не согласилась на предложение лидера фракции «УДАР» Виталия Кличко сформировать совместную группу, согласовать все позиции, наработать совместный законопроект о назначении выборов в мажоритарных округах и принять его.

Он подчеркнул, что власть действует таким образом, чтобы вынудить оппозиционеров проголосовать за выборы в семи округах по принципу: “Ежи плакали, кололись, но ели кактусы, и вот так хотят с этими выборами в 5 округах, мол, только 7 округов мы хотим, чтобы и в дальнейшем иметь давление на мажоритарных депутатов”.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что фракция партии “УДАР” не будет голосовать за законопроект о выборах в отдельных округах, если речь будет идти о выборах в 7 округах, а не в 5, Карпунцов ответил, “Нет, я не буду таким категоричным, потому что на кону очень весомые ставки, и мы не можем дать возможность власти сорвать Соглашение об ассоциации с ЕС с мотивом, что именно оппозиция виновна в этом. Мы не дадим никакого шанса обвинить оппозицию в том, что мы срываем или при нашем участии происходит срыв договоренностей с ЕС”.

Он отметил, что пока выборы в двух округах, где избирались Домбровский и Балога, не состоялись, остается возможность восстановить их депутатские полномочия.

Карпунцов отметил, что на сегодняшний день так и не определена дата выборов, то ли в 5, то ли в 7 округах. По его словам, фракция Партии регионов хочет отсрочить проведение этих выборов и провести их где-то в конце декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября после заседания рабочей группы у председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака при участии руководителей парламентских фракции, председателей профильных комитетов ВР, представителей Кабинета министров и СНБО лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что депутаты договорились о проведении выборов в пяти проблемных округах, однако с датой еще не определились.

“Договорились о том, что мы проголосуем за законопроект о проведении выборов в пяти проблемных округах. До завтрашнего обеда мы только определим дату”, - сказал он и добавил, что этими датами могут быть 8, 15 или 22 декабря.

Справка УНИАН. 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

Кроме того, 8 февраля Высший админсуд по иску бывшего народного депутата Юрия Кармазина счел невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признал избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Домбровского и Балогу, после чего они приняли присягу. ВАСУ отменил постановление ЦИК в части регистрации этих народных депутатов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов.