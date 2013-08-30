Хмельницкая прокуратура требует арестовать сына депутата, который сбил человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, прокуратура 29 августа обжаловала решение Хмельницкого горрайонного суда об избрании меры пресечения в виде залога подозреваемому.

"Поскольку данное решение суда является незаконным , прокуратура области считает необходимым избрании в отношении подозреваемого меры пресечения - взятие под стражу", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, в Хмельницком 20 августа около 23.30 19 - летний местный житель, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, 26 - летнего местного жителя , который скончался на месте ДТП.

Дмитрий Червонюк, который находился за рулем автомобиля Toyota, является сыном депутата Хмельницкого областного совета шестого созыва, президента Ассоциации частных предпринимателей "Эдельвейс" Галины Червонюк и депутата Хмельницкого областного совета пятого созыва, владельца Ровенского льнокомбината Олега Червонюка.

Начальник Хмельницкого горотдела милиции Василий Птащук сообщил, что водитель внедорожника Дмитрий Червонюк управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

29 августа Хмельницкий горрайонный суд отпустил 19- летнего сына депутата облсовета Дмитрия Червонюка, который на автомобиле насмерть сбил человека , под залог в 70 тыс. грн.