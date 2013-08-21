По Советскому Cоюзу тоскуют больше украинцы, чем россияне (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы им. И.Кучерива”, которое сегодня было обнародовано на пресс-конференции в Киеве.

Согласно опросу, 40,5% украинцев считает, что было бы лучше, чтобы все осталось так, как было в СССР до 1985 года, не согласны с этим - 39%, а 20% - не имеют определенного мнения по этому поводу.

По результатам исследования, больше всего жалеют за Советским союзом жители востока (56%), центра (42%) и юга (35%), меньше - запада (23%).

“Существует также прямая зависимость между возрастом и желанием вернуться в советские времена. Больше всего жалеют за Советским Союзом люди в возрасте старше 60 лет (67%) и в возрасте 50-59 лет (51%). Менее всего жалеет молодежь в возрасте до 30 лет (14,5%)”, - отметила на пресс-конференции директор фонда Ирина Бекешкина.

Кроме того, по ее словам, отношение к бывшему Советскому Союзу напрямую связано с материальным положением семьи.

“Среди тех, кому не хватает средств на питание, 57% жалеют за бывшим Советским Союзом, а среди тех, кто считает себя обеспеченным - 24%”, - сказала Бекешкина.

Между тем директор фонда отметила, что в России жалеют за бывшим Советским Союзом немного меньше, чем в Украине - 34%, однако там больше не определившихся со своим отношением к этому вопросу - 40%.

Кроме того, по результатам опроса, значительная часть украинских граждан больше тяготит к Советскому Союзу, чем к Украине - 34,6%.

По теме: 61% украинцев считают День Независимости праздником (опрос)

Справка УНИАН. Исследование проведено фондом “Демократические инициативы им. И.Кучерива” и социологической службой центра Разумкова с 17 по 22 мая.

Опрошено 2 тыс. 10 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность - 2,3%.

Для сравнения с Россией - используются результаты социологического исследования “Левада-центра”, проведенного в 2012 году.