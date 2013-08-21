61% украинцев считают День Независимости праздником (опрос)

Если бы референдум относительно провозглашения государственной независимости Украины проходил в ближайшее время, то большинство опрошенных - 56% - поддержали бы независимость.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 18 по 24 июля 2013 года.

Отмечается, что наивысшая поддержка независимости за весь период, когда Центром Разумкова проводились подобные опросы, наблюдалась в 2012 г. - 64,4%, а самая низкая поддержка – в 2003 г. - 46,5%.

Частица тех, кто, по данным последнего опроса, собирается голосовать против независимости, составляет 20,7% (в 2012 г. – 17,9%). Больше всего респондентов, готовых голосовать против независимости, было в 2002 г. - 33,9%.

Уровень поддержки независимости в Западном и Центральном регионах (как и по данным всех предыдущих опросов) является выше, чем на Юге и Востоке страны. Наблюдается тенденция повышения поддержки независимости с уменьшением возраста опрошенных - от 50,8% среди тех, кому 60 и старше, до 63,2% - среди 18-29-летних.

По теме: 46% украинцев готовы отстаивать целостность страны с оружием в руках (опрос)

Частица тех, кто положительно отвечает на вопрос, действительно ли Украина является независимым государством, меньше, чем частица тех, кто отвечает отрицательно – соответственно, 38,8% и 47,2%.

Большинство граждан Украины - 61% - считают День Независимости праздником (15,2% опрошенных ответили, что День Независимости для них – «действительно большой праздник», 45,8% – «обычный праздник, как и другие официальные праздники»). 36,5% не считают День Независимости праздником (30,4% дают ответ, что для них это «не праздник, а обычный выходной день», 6,1% – что вообще «этот день должен быть рабочим»). Считают День Независимости праздником 76,6% жителей Западного региона, 73,4% – Центрального региона, 52,3% – Южного региона, 43,8% – Восточного региона.

Относительное большинство опрошенных считают, что их семья больше потеряла от получения Украиной независимости - 41%, тогда как лишь 23,8% считают, что их семья больше выиграла.

Оценивая, в какой мере современное украинское общество является справедливым, по шкале от 0 («крайне несправедливое») до 10 («полностью справедливое»), респонденты дают среднюю оценку 4, тогда как средняя оценка справедливости общества в СССР – 6,2. В целом, по этой шкале, 49,8% опрошенных выше оценивают уровень справедливости советского общества, и только 16,6% – украинского (10,3% оценивают уровень справедливости современного украинского и советского обществ одинаково).

Подавляющее большинство опрошенных выразили положительное отношение к атрибутам государственности Украины – Флагу, Гербу, Гимну, государственному языку (украинскому) и денежной единице (гривне).

*** Было опрошено 2011 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 52 сельских поселения). Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Области распределяются по регионам таким образом:

Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая области.

Центр: Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

Юг: Автономная Республика Крым, Николаевская, Одесская, Херсонская области, город Севастополь.

Восток: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская области.