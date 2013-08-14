В Днепропетровской области найдено 76 снарядов времен ВОВ

Прибывшие на место происшествия пиротехники идентифицировали боеприпасы как 5 единиц 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, 70 единиц 76-миллиметровых и реактивный снаряд РС-280. Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Место выявления боеприпасов ограждено и охраняется сотрудниками милиции. Подана заявка в группу пиротехнических работ на уничтожение боеприпасов.