В Днепропетровской области найдено 76 снарядов времен ВОВ
11:50, 14 августа 2013Политика
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В Днепропетровской области 13 августа вблизи села Петрово Софиевского района при проведении поисковых работ Криворожским отделением общественной историко-поисковой организации «Поиск-Днепр» найдено 76 артснарядов времен Великой Отечественной войны.
Артиллерийские снаряды ВОВ / Фото: tourdnepr.com
Прибывшие на место происшествия пиротехники идентифицировали боеприпасы как 5 единиц 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, 70 единиц 76-миллиметровых и реактивный снаряд РС-280. Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.
Место выявления боеприпасов ограждено и охраняется сотрудниками милиции. Подана заявка в группу пиротехнических работ на уничтожение боеприпасов.
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