Женщина, собирая грибы, нашла 24 снаряда
01:25, 07 августа 2013Разное
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В Житомирской области женщина во время сбора грибов нашла склад снарядов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, в понедельник спасателям Малинского района поступило сообщение о выявлении 24 снарядов вблизи села Яблуновка этого района.
Женщина, нашедшая опасные предметы, проживает в Малине. В тот день она собирала грибы и натолкнулась на снаряды.
На месте находки специалисты установили, что речь идет о снарядах времен Великой Отечественной войны калибра 37 мм. Уничтожение снарядов запланировано на сегодня, 7 августа.
Как сообщал УНИАН, в Житомирской области возле села Раковичи Радомышльского района 3 августа киевлянин собирал в лесу грибы и нашел 15 мин времен Второй мировой войны.
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