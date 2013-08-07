Женщина, собирая грибы, нашла 24 снаряда

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, в понедельник спасателям Малинского района поступило сообщение о выявлении 24 снарядов вблизи села Яблуновка этого района.

Женщина, нашедшая опасные предметы, проживает в Малине. В тот день она собирала грибы и натолкнулась на снаряды.

На месте находки специалисты установили, что речь идет о снарядах времен Великой Отечественной войны калибра 37 мм. Уничтожение снарядов запланировано на сегодня, 7 августа.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области возле села Раковичи Радомышльского района 3 августа киевлянин собирал в лесу грибы и нашел 15 мин времен Второй мировой войны.