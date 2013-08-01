Главное за день: обзор топ-новостей

Между Россией и Беларусью начался конфликт из-за удобрения

"Беларуськалий" ответил российскому партнеру встречными обвинениями.

Украинец, выживший после встречи с пограничниками РФ, готовится к выписке

Врачи в четверг выпишут гражданина Украины, выжившего в результате столкновения в Азовском море украинского баркаса с российским пограничным катером и находящегося на лечении в Ейске.

Мельника привезли в суд на «скорой»

Ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, подозреваемого в получении взятки, автомобилем скорой медицинской помощи доставили на заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого ему должны избрать меру пресечения свободы. Адвокат заявил, что Мельнику сделали операцию и он - в тяжелом состоянии.

Арбузов хочет услышать от Табачника, когда детям в школу идти

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов требует от министра образования и науки Дмитрия Табачника скорее определиться с датой начала нового учебного года.

НАТО заявляет, что не планирует вмешиваться в события в Египте

НАТО пока не планирует вмешиваться в ситуацию в Египте, где 3 июля на фоне массовых протестов военные отстранили от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, но внимательно отслеживает ее развитие.

Арбузов рассказал, о чем его попросили власти Германии

Власти Германии обратились к украинскому правительству с просьбой поспособствовать решению проблем, возникших у немецких инвесторов, работающих в Украине.

Защита Тимошенко подала в ВС заявление на пересмотр приговора по газовому делу

Защита бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подал в Верховный суд Украины через Высший специализированный суд заявление с требованием пересмотреть приговор по "газовому" делу.

Мельник заговорил в суде и сказал, что увольняется с должности ректора

Подозреваемый в получении взятки Петр Мельник заявил, что увольняется с должности ректора Национального университета Государственной налоговой службы, а защита просит суд отпустить его под залог.

Суд оставил без изменений приговор Павличенко за убийство судьи Зубкова

Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Дмитрию и Сергею Павличенко, которые были осуждены за убийство судьи Шевченковского районного суда столицы Сергея Зубкова, соответственно, к пожизненному лишению свободы и 13 годам заключения.

Сноуден получил убежище в России на год - «может жить и в шалаше»

Экс-сотрудник американских спецслужб получил временное убежище и уже покинул территорию аэропорта.

Мельника посадили под домашний арест

Суд избрал для Мельника меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.

Беларусь отказалась от вина украинского производителя

Министерство торговли Республики Беларусь отменило действие сертификата соответствия продукции для вин производства Инкерманского завода марочных вин из-за несоответствия продукции органолептическим показателям.