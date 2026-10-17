В Генштабе опровергли порцию лжи Герасимова о 'победах' россиян на фронте

Российский командующий армией заявил о захвате 92 населенных пунктов за первую половину осени, что не соответствует действительности.

С начала осени силы обороны освободили больше территории, чем удалось захватить россиянам.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев. "Из-за отсутствия значительных успехов на поле боя руководство российской армии продолжает создавать для собственного политического руководства и внутренней аудитории иллюзию масштабных побед", – отметил Ковалев.

Как отметил представитель Генштаба ВСУ, начальник российского Генштаба оккупационных сил России Валерий Герасимов выступил с лживым докладом, в котором содержались преувеличения о достижениях оккупантов на фронте.

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При этом Генштаб ВСУ располагает фактами, опровергающими заявления российского командования о ситуации на линии боевого столкновения.

В частности, Герасимов утверждал, что с 1 сентября россияне якобы захватили более 1800 кв. км украинской территории и 92 населенных пункта.

"Это неправда. На самом деле благодаря активным действиям Силы обороны с начала осени освободили больше территорий, чем удалось захватить врагу", – подчеркнул Ковалев.

Кроме того, не соответствуют действительности и заявления Герасимова о захвате Доброполья.

"Город остается под контролем Украины. Это не первый случай, когда российское руководство выдает желаемое за действительное. В частности, 1 сентября Путин заявлял о захвате Святогорска, который на самом деле был и остается под контролем Сил обороны Украины", – добавил пресс-секретарь.

Вместе с тем, ложными являются и утверждения о захвате Константиновки, Алексеево-Дружковки и выходе российских войск на окраины Краматорска.

"По состоянию на утро 17 октября в Константиновке остаются позиции Сил обороны Украины, продолжаются бои. Алексеево-Дружковка также не захвачена врагом, а заявления о выходе к Краматорску не соответствуют реальной ситуации на фронте", – добавил Ковалев.

Кроме того, не соответствуют действительности и заявления о наступлении российских войск в пригороде Славянска и о контроле над более чем 50% территории Николаевки.

"На самом деле на южную окраину Николаевки проникла небольшая группа противника. Силы обороны проводят ударно-поисковые действия для её уничтожения", – пояснил Ковалев.

Также Герасимов заявил о боях за Орехов и захвате Новопавловки и Новоандреевки. На самом деле по состоянию на 17 октября все три населенных пункта остаются под контролем ВСУ.

"Не соответствует действительности и утверждение о приближении российских войск к южным окраинам Запорожья на расстояние 5 километров. Линия боевого столкновения уже длительное время остается на расстоянии 22 километров от областного центра", – подчеркнул Ковалев.

Кроме того, очередной выдумкой является заявление о захвате Великомихайловки в Днепропетровской области. "Российские оккупанты уже не впервые сообщают о якобы захвате этого населенного пункта, пытаясь выдать желаемое за действительное. По состоянию на 17 октября Великомихайловка остается под контролем Украины, а линия боевого столкновения проходит в 8 километрах к востоку от населенного пункта", – добавил Ковалев.

Ложь Герасимова

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности и Офис генерального прокурора открыли уголовное производство по фактам военных преступлений генерала армии РФ Валерия Герасимова – начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Он непосредственно причастен к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Герасимов неоднократно отличался ложью о ситуации на фронте. Бывали случаи, когда даже российские пропагандисты, привыкшие сильно приукрашивать ситуацию на фронте, не могли проглотить очевидные нелепости, озвученные Герасимовым.

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