'Вояджер-1' скоро улетит от Земли на один световой день: что известно об этом рекорде

Это означает, что радиосигналам от ученых нужны будут целые сутки, чтобы достичь аппарата.

Межпланетная станция "Вояджер-1" открывает еще одну удивительную страницу в истории освоения космоса – 18 ноября, по времени восточного побережья США, этот аппарат официально пересечет расстояние в один световой день от Земли.

Это отрезок в 25,9 миллиарда километров – больше чем в четыре раза превышающий расстояние от Солнца до Плутона. Еще в 1998 году "Вояджер-1" обогнал зонд Pioneer-10 – и стал самым дальним искусственным аппаратом, созданным человечеством, пишет Blikk.

Непосредственное следствие этого рубежа – командам, передаваемым с Земли, потребуются ровно 24 часа, чтобы достичь зонда – а ответы будут возвращаться еще целые сутки.

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Долгосрочный успех миссии восхищает и самих исследователей. Линда Спилкер, специалист Лаборатории реактивного движения NASA, вспоминает, что при запуске в 1977 году никто не рассчитывал, что аппарат будет работать десятилетиями.

Сегодня данные, которые поступают от зонда, анализируют уже и те молодые ученые – которые на момент запуска еще даже не родились.

Открытия "Вояджера-1"

Миссия аппарата стала возможной благодаря редкому расположению планет – которое обеспечило ему гравитационный импульс от газовых гигантов. Вблизи Юпитера астроном Линда Морабито обнаружила на снимках спутника Ио извержение высотой 250 километров.

Это стало доказательством существования активного вулканизма вне Земли. Затем "Вояджер-1" также запечатлел тонкие кольца Сатурна и геологическую активность на спутнике Энцелад.

Один из самых значимых моментов этого путешествия настал в 1990 году – когда по инициативе Карла Сагана "Вояджер-1" еще раз оглянулся на Солнечную систему. На получившемся "семейном фото" Земля выглядела всего лишь как одинокая бледно-голубая точка размером с пылинку. После того снимка камеры приборов были выключены – чтобы сэкономить энергию.

Наследие "Золотой пластинки"

В августе 2012 года зонд пересек гелиопаузу – и вышел в межзвездное пространство. Там обстановка холодная и тихая – но приборы и сегодня продолжают передавать данные о космическом излучении.

Из-за истощения источников энергии примерно через 10-15 лет радиосвязь с аппаратом окончательно оборвется. Однако путешествие этого космического аппарата на этом не закончится.

На борту "Вояджер-1" несет "Золотую пластинку" – которая хранит звуки, музыку, изображения и приветствия от Земли. На этой пластинке записаны пения китов, смех, классические мелодии и приветствия на нескольких десятках языков.

Примерно через 40 000 лет "Вояджер-1" достигнет окрестностей звезды Глизе 445. То есть этот безмолвный посланник человечества может пережить в глубинах космоса даже саму нашу цивилизацию.

Ранее УНИАН сообщал, что земные сутки будут длиться 25 часов.

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