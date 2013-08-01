НАТО заявляет, что не планирует вмешиваться в события в Египте
НАТО пока не планирует вмешиваться в ситуацию в Египте, где 3 июля на фоне массовых протестов военные отстранили от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, но внимательно отслеживает ее развитие.
Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав, предает РИА Новости.
"На данный момент НАТО не планирует каких-либо действий в отношении Египта", - приводит в четверг слова генерала ряд европейских СМИ.
По теме: Египетские исламисты готовят "Марш миллионов"
Тем не менее, по словам военачальника, как и в случае с Сирией, Североатлантический альянс внимательно отслеживает и анализирует развитие ситуации в Египте. "При необходимости мы сделаем то, что нужно, чтобы позаботиться о наших партнерах по НАТО", - сказал Бридлав.
В последние дни в Каире, Александрии и других крупных городах Египта проходят массовые демонстрации сторонников отстраненного от власти Мурси, которые сопровождаются столкновениями с полицией и местными жителями. В результате этих столкновений уже погибли несколько десятков человек, сотни получили ранения. Одновременно проходят многотысячные манифестации в поддержку сформированного в начале июля временного руководства страны.