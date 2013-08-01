НАТО заявляет, что не планирует вмешиваться в события в Египте

Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав, предает РИА Новости.

"На данный момент НАТО не планирует каких-либо действий в отношении Египта", - приводит в четверг слова генерала ряд европейских СМИ.

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Тем не менее, по словам военачальника, как и в случае с Сирией, Североатлантический альянс внимательно отслеживает и анализирует развитие ситуации в Египте. "При необходимости мы сделаем то, что нужно, чтобы позаботиться о наших партнерах по НАТО", - сказал Бридлав.

В последние дни в Каире, Александрии и других крупных городах Египта проходят массовые демонстрации сторонников отстраненного от власти Мурси, которые сопровождаются столкновениями с полицией и местными жителями. В результате этих столкновений уже погибли несколько десятков человек, сотни получили ранения. Одновременно проходят многотысячные манифестации в поддержку сформированного в начале июля временного руководства страны.