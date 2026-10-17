После российских атак в Луцке остановил работу немецкий завод

На предприятии анализируют текущую ситуацию и согласовывают дальнейшие действия.

Завод "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" в Луцке остановил работу после российских атак. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на странице предприятия в Facebook.

"Наш безусловный приоритет – безопасность, жизнь и здоровье каждого из сотрудников. В настоящее время мы оцениваем текущую ситуацию и координируем все дальнейшие шаги", – отмечается в сообщении.

Также на предприятии попросили сотрудников оставаться на связи со своими непосредственными руководителями. Официальную информацию о возобновлении работы пообещали сообщить по внутренним каналам связи, как только это станет возможным.

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ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" – предприятие со 100% немецкими инвестициями. Оно производит электрические бортовые кабельные системы для автомобилей мирового класса.

Завод работает в Луцке уже более 20 лет и обеспечивает 5000 рабочих мест.

16 октября глава Волынской военной администрации Роман Романюк сообщил, что россияне трижды атаковали предприятие с иностранными инвестициями в Луцке.

РФ наносит удары по бизнесу в Украине

В августе УНИАН писал, что в Житомире после российских ударов остановился завод Kromberg & Schubert, который обеспечивал работой 3500 человек. Это одно из крупнейших предприятий региона. Завод производит электрические бортовые кабельные системы и жгуты для автомобилей мировых марок: Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Porsche.

Также мы сообщали, что Россия уничтожила логистический центр продуктовой сети "Файно Маркет", насчитывающей более 200 магазинов. В результате удара здание логистического центра полностью разрушено. Среди работников есть погибшие и раненые. В настоящее время компания перестраивает логистические процессы и ищет альтернативные пути поставки товаров в магазины.

Также стало известно, что в Украине закрывается крупная сеть магазинов после 13 лет работы. Речь идет о компании "Сырное королевство", которая насчитывала 84 магазина. Причинами прекращения деятельности стали обстрелы со стороны российских оккупантов, потеря торговых точек в прифронтовых городах и миллионные убытки.

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