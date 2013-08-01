Арбузов хочет услышать от Табачника, когда детям в школу идти
11:29, 01 августа 2013Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов требует от министра образования и науки Дмитрия Табачника как можно скорее определиться с датой начала нового учебного года.
Арбузов: мы все здесь родители
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арбузов сказал, открывая заседание правительства.
В частности, он напомнил, что в этом году 1 сентября приходится на воскресенье, в связи с чем непонятно, когда будет начат новый учебный год.
"Люди волнуются, особенно родители первоклассников. Дмитрий Владимирович, прошу нас проинформировать, мы все тут тоже родители", - сказал Арбузов.
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По его словам, школы до сих пор не получили распоряжение, какого числа начнется новый учебный год, что создает определенные волнения в обществе.
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