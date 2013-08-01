Мельника привезли в суд на «скорой»

Как передает корреспондент УНИАН, ни адвокаты, ни сын подозреваемого не говорят журналистам, оперировали ли вчера Мельника, однако подчеркивают, что он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, во время судебного заседания прокуратура заявляла, что Мельник уклоняется от участия в судебном заседании, симулируя тяжелое состояние своего здоровья. Между тем, адвокаты подозреваемого заявили, что Мельник находится в больнице и готовится к операции на сердце.

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Справка УНИАН. Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.

Печерский райсуд Киева должен принять решение относительно избрания Мельнику меры пресечения свободы.