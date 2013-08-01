Мельника привезли в суд на «скорой»

10:20, 01 августа 2013
Общество
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Ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, подозреваемого в получении взятки, автомобилем скорой медицинской помощи доставили на заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого ему должны избрать меру пресечения свободы.

Мельника привезли на

Как передает корреспондент УНИАН, ни адвокаты, ни сын подозреваемого не говорят журналистам, оперировали ли вчера Мельника, однако подчеркивают, что он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, во время судебного заседания прокуратура заявляла, что Мельник уклоняется от участия в судебном заседании, симулируя тяжелое состояние своего здоровья. Между тем, адвокаты подозреваемого заявили, что Мельник находится в больнице и готовится к операции на сердце.

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Справка УНИАН. Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.

Печерский райсуд Киева должен принять решение относительно избрания Мельнику меры пресечения свободы.

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