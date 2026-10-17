'Вы марионетка Путина?': журналист озадачил Хегсета резким вопросом (видео)

Журналисты загнали в тупик главу Пентагона Пита Хегсета острыми вопросами о позиции администрации США в отношении войны в Украине. Инцидент произошел перед первой официальной двусторонней встречей американского чиновника с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.
Как сообщает Sky News, представители европейской прессы пытались получить от Хегсета объяснения относительно подхода Вашингтона к войне в Украине.
"Господин секретарь, являетесь ли вы марионеткой Владимира Путина в отношении Украины? Владимир Путин играет вами, как на скрипке?" – спросил один из журналистов.
Пит Хегсет не ответил на эти вопросы. Он лишь отреагировал сдержанной улыбкой.
Переговоры проходят на фоне разногласий между США и Европой
Напомним, встреча Пита Хегсета и Веса Стритинга проходит на фоне усиления разногласий между Вашингтоном и европейскими столицами по поводу дальнейшей оборонной поддержки Украины.
Позиция новой администрации Белого дома по поводу войны вызывает вопросы у европейских партнеров, а переговоры между руководителями оборонных ведомств проходят в условиях напряженных дискуссий о будущей поддержке Киева.
В частности, 9 октября Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
Впрочем, в Палате представителей Конгресса США внесли двухпартийный законопроект, который должен заблокировать договоренность Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.