'Вы марионетка Путина?': журналист озадачил Хегсета резким вопросом (видео)

Эти вопросы прозвучали перед переговорами с британским коллегой на фоне разногласий между Вашингтоном и Европой.

Журналисты загнали в тупик главу Пентагона Пита Хегсета острыми вопросами о позиции администрации США в отношении войны в Украине. Инцидент произошел перед первой официальной двусторонней встречей американского чиновника с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.

Как сообщает Sky News, представители европейской прессы пытались получить от Хегсета объяснения относительно подхода Вашингтона к войне в Украине.

"Господин секретарь, являетесь ли вы марионеткой Владимира Путина в отношении Украины? Владимир Путин играет вами, как на скрипке?" – спросил один из журналистов.

Пит Хегсет не ответил на эти вопросы. Он лишь отреагировал сдержанной улыбкой.

Переговоры проходят на фоне разногласий между США и Европой

Напомним, встреча Пита Хегсета и Веса Стритинга проходит на фоне усиления разногласий между Вашингтоном и европейскими столицами по поводу дальнейшей оборонной поддержки Украины.

Позиция новой администрации Белого дома по поводу войны вызывает вопросы у европейских партнеров, а переговоры между руководителями оборонных ведомств проходят в условиях напряженных дискуссий о будущей поддержке Киева.

В частности, 9 октября Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Впрочем, в Палате представителей Конгресса США внесли двухпартийный законопроект, который должен заблокировать договоренность Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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