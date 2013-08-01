Украинец, выживший после встречи с пограничниками РФ, готовится к выписке

09:16, 01 августа 2013
Политика
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Врачи в четверг выпишут гражданина Украины, выжившего в результате столкновения в Азовском море украинского баркаса с российским пограничным катером и находящегося на лечении в Ейске

Рыбак утверждал, что россияне стреляли из автомата

Об этом сообщил РИА Новости представитель Ейской центральной райбольницы.

В середине июля в Азовском море в районе российского поселка Воронцовка столкнулись украинский рыболовецкий баркас и катер береговой охраны погранслужбы России. Четверо украинцев погибли, одному удалось спастись. Его доставили в больницу Ейска.

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"Пациент готовится к выписке, его выпишут уже сегодня (в четверг)", - сказал собеседник агентства.

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