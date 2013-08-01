Беларусь отказалась от вина украинского производителя

Об сообщается на сайте Минторговли РБ.

Решение основано на выводах Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

«Сертификат был выдан на партию вин в ассортименте 4-х позиций со сроком действия до 15 февраля 2015 года», - отметили в Минторговли РБ.

По теме: Россия не остановилась на «Рошен» - проверяет мучную продукцию из Украины

Как отмечается, претензии высказаны в отношении вин «Легенда Инкермана» урожая 2011 года, разлитого в ноябре 2012 года. Партия вин была ввезена на территорию Республики Беларусь в декабре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Беларусь, как торговый партнер Украины, по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 млрд долл., что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.