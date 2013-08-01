Адвокат утверждает, что Мельнику сделали операцию и он - в тяжелом состоянии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сказал журналистам перед заседанием Печерского райсуда Киева, который должен избрать Мельнику меру пресечения.

“Мы с ним общаемся с помощью жестов. Таким образом понимаем друг друга. Он едва-едва понимает, где находится и что с ним происходит”, - сказал адвокат.

Назаренко также подтвердил, что Мельнику сделали операцию, но не уточнил, какую именно.

В то же время сын подозреваемого Максим отметил, что Мельнику вчера “вводили какое-то вещество через артерию”, а относительно подробностей посоветовал обращаться к врачам.

По состоянию на 10.20 судебное заседание не началось.

Прокурор по делу Максим Лавренюк сообщил, что начало судебного заседания перенесено на 11.00, однако не уточнил, по каким причинам.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за вступление их родственников в ВУЗ, которым он руководит.

Печерский райсуд Киева должен принять решение об избрании Мельнику меры пресечения.

Вчера, 31 июля, во время судебного заседания прокурор заявлял, что Мельник уклоняется от участия в судебном заседании, симулируя тяжелое состояние своего здоровья.

В то же время адвокаты подозреваемого утверждали, что Мельник находится в больнице и готовится к операции на сердце.

Сегодня на заседание суда Мельника привезли в автомобиле «скорой».