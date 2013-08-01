Сноуден получил убежище в России на год - «может жить и в шалаше»

Разоблачитель ЦРУ Эдвард Сноуден, который более месяца находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", получил временное убежище в РФ сроком на один год, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.

"Я передал ему свидетельство о предоставлении временного убежища на один год", - сказал Кучерена.

В свою очередь интернет-ресурс Wikileaks, оказывающий содействие Сноудену, информирует, что он получил статус беженца. "Сноуден успешно получил статус беженца в России", - пишет Wikileaks в микроблоге Twitter.

По теме: Отец Сноудена считает, что его сын может навсегда остаться в России

Представитель "Шереметьево" сообщил, что Сноуден уже покинул территорию аэропорта.

В среду адвокат говорил, что место жительства Сноудена в РФ раскрываться не будет из соображений безопасности. По его словам, поступали предложения от частных охранных структур по обеспечению безопасности Сноудена.

Адвокат отмечал, что по российскому законодательству Сноуден может сам выбирать место жительства - от Владивостока до Калининграда, может "снимать гостиницу, квартиру, жилой дом, может жить в шалаше". При этом Кучерена признавал, что денег у Сноудена "действительно не настолько много".