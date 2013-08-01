Мельник заговорил в суде и сказал, что увольняется с должности ректора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Печерского райсуда Киеве заявил адвокат Мельника Александр Назаренко.

“Поскольку Мельник увольняется, а в ходатайстве прокуратуры указывается, что, пребывая в должности ректора, он будет препятствовать следствию и оказывать давление на свидетелей, он не сможет чинить препятствия следствию. Также, учитывая его состояние здоровья, он не сможет скрыться от следствия. Мой подзащитный находится в реанимации, и вчера ему сделали операцию. А в Лукьяновском СИЗО нет таких условий содержания арестованных. Кроме того, он не был судим, и не был в качестве подозреваемого, он ни разу не нарушал подписку о невыезде. Поэтому прошу суд приобщить к делу ходатайство о применении моему подзащитному меры пресечения свободы в виде залога”, - сказал адвокат Руслан Мисюна.

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Он также заметил, что родная сестра Мельника может выступить гарантом залога. Также он попросил суд определить сумму залога.

В свою очередь, следователь по делу Мельника Олег Зайцев выступил с возражением ходатайства адвокатов.

“Мельник часто осуществляет перелеты за границу, поэтому он может и сейчас сбежать из страны. Кроме того, во время задержания Мельник препятствовал следствию, пытаясь выбросить деньги из своего портфеля, при этом несколько раз изменял объяснения по поводу этих средств. Также он при задержании пытался вытереть следы на своем теле от помеченных денег, и не подписывал протоколы при задержании, что свидетельствует о препятствовании следствию”, - сказал следователь.

Зайцев также добавил, что Мельник является очень влиятельным человеком, поскольку несколько раз был народным депутатом, и на свободе он имеет возможность влиять на ход расследования.

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Прокурор Максим Лавренюк согласился с доводами следователя, и добавил, что защита Мельника сказала неправду относительно проведения операции подозреваемому.

“Адвокаты предоставили недостоверную информацию относительно операции Мельника, ему делали лишь обследование. Кроме того, врачи не подтверждают, что Мельнику нужна операция”, - сказал Лавренюк.

Государственное обвинение просит суд арестовать подозреваемого на 60 суток.

В ходе судебного заседания следователь Олег Зайцев передал Мельнику и его адвокатам копию ходатайства об избрании меры пресечения и оригинал уведомления о подозрении.

Присутствующий на судебном заседании Мельник принял документы.

“Я не отказываюсь, что получил уведомление о подозрении и копии ходатайства. Рассмотрение ходатайства возможно”, - сказал Мельник.

В ходе судебного заседания он отметил, что не считает себя виновным, а операцию правоохранителей по его задержанию называет провокацией. Кроме того, Мельник отметил, что написал заявление об увольнении с должности ректора университета.

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“Никаких команд преподавателям или работникам — членам приемной комиссии я не давал. Эти два человека, которые передали мне деньги, были специально засланы. В связи с этим я сам пригласил работников по борьбе с коррупцией и фининспекцию”, - сказал Мельник.

“Что касается дальнейшей работы в университете, я не хочу работать, когда органы делают такие налеты. Это провокация. Я написал заявление с просьбой уволить меня. Я не святой, но сделал много добрых дел”, - отметил подозреваемый.

Кроме того, Мельник уверил судью, что не собирается выезжать из страны.

“Я не делал никаких попыток куда-то выехать. Я думаю, что с божьей помощью и профессионалов с этой провокацией разберутся”, - сказал он.

Следственный судья Мария Пилаева приобщила к делу Мельника ходатайства адвокатов и удалилась в совещательную комнату, чтобы решить, какую меру пресечения применить к подозреваемому.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в ВУЗ, которым он руководит.

Печерский райсуд Киева должен принять решение об избрании Мельнику меры пресечения.