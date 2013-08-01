Суд оставил без изменений приговор Павличенко за убийство судьи Зубкова

Как сообщили УНИАН в прокуратуре города Киева, такое постановление было принято сегодня коллегией судей Апелляционного суда столицы.

Вместе с тем, в прокуратуре допускают, что оба осужденных будут обжаловать это решение в суде кассационной инстанции, то есть в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января 2013 года Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор отцу и сыну Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем 31 января в Апелляционном суде Сергей Павличенко заявил, что сознался в убийстве судьи Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине состоялись акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.