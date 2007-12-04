Литвин: избрание спикера подтвердило действенность коалиции

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что сегодняшнее избрание председателем Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА подтверждает, что в парламенте действует коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в интервью журналистам.

В то же время он отметил, что оценить Арсения ЯЦЕНЮКА как председателя ВР можно будет только после того, как он проработает определенный период.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, перспектива деятельности А.ЯЦЕНЮКА связана с непосредственной работой коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте было официально объявлено об избрании А.ЯЦЕНЮКА председателем Верховной Рады Украины. По данным счетной комиссии ВР, кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА путем тайного голосования поддержали 227 народных депутатов.