Литвин: избрание спикера подтвердило действенность коалиции

22:01, 04 декабря 2007
Политика
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Но оценивать Яценюка еще рано

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что сегодняшнее избрание председателем Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА подтверждает, что в парламенте действует коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в интервью журналистам.

В то же время он отметил, что оценить Арсения ЯЦЕНЮКА как председателя ВР можно будет только после того, как он проработает определенный период.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, перспектива деятельности А.ЯЦЕНЮКА связана с непосредственной работой коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте было официально объявлено об избрании А.ЯЦЕНЮКА председателем Верховной Рады Украины. По данным счетной комиссии ВР, кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА путем тайного голосования поддержали 227 народных депутатов.

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