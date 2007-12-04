Луценко не исключает новых провокаций со стороны регионалов

Заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО не исключает новых провокаций со стороны депутатов от фракции Партии регионов во время подсчета голосов, отданных за кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сегодняшнее поведение представителей Партии регионов во время голосования по выборам председателя парламента продемонстрировало, что «происходит болезненный механизм перехода Партии регионов в оппозицию».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что А.ЯЦЕНЮК будет избран на должность председателя ВР.

Он отметил, что в случае попыток депутатов-“регионалов” заблокировать подсчет голосов или повредить бюллетени, голосование за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА состоится снова.

«Мы будем голосовать до тех пор, пока они не наедятся этеми бюллетенями», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.