Луценко: Плющ с Януковичем и Ахметовым поехал на футбол

На рассмотрение Верховной Рады Украины выдвинута только одна кандидатура на должность председателя парламента – Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, своим правом на выдвижение кандидатуры воспользовались фракции коалиции – НУ-НС и БЮТ. При этом отказались выдвигать любые кандидатуры фракция Партии регионов, Блока Литвина и КПУ.

После выдвижения кандидатуры народный депутат, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ обратился с просьбой к временному президиуму ВР изъять карточки тех народных депутатов, которые отсутствуют в зале. Среди фамилий он назвал представителя БЮТ Константина ЖЕВАГО и представителей НУ-НС Ивана ПЛЮЩА и Станислава ДОВГОГО.

В свою очередь, заместитель лидера фракции НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО напомнил, что голосование за избрание председателя ВР происходит тайным путем и с помощью бюллетеней. Он также заметил, что И.ПЛЮЩ не подписал соглашение о создании коалиции. «Иван ПЛЮЩ сейчас вместе с Ринатом АХМЕТОВЫМ и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ находится на футболе в Донецке», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.