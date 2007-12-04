Литвину кажется, что спикериаду затягивают

Депутаты Верховной Рады затягивают процедуру голосования по кандидатуре спикера и избранию руководства ВР. Такое мнение, как передает «Главред», в интервью журналистам высказал Владимир Литвин.

По его словам, соответствующее мнение у него сложилось, после того, как на рассмотрение в сессионный зал были вынесены несущественные вопросы, в частности, относительно предметов ведения парламентских комитетов.

«У меня складывается впечатление, что сейчас идет процесс затягивания принятия главных решений, поскольку зациклились на ничего не значащих деталях, ничего не прибавляющих для общества», - сказал Литвин.