Amnesty International: суд над Навальным был пародией

Об этом УНИАН сообщили в организации.

«С самого начала имелись явные признаки того, что уголовное преследование Навального политически мотивировано. Выдвинутые против него обвинения носят спорный характер, а тот способ, каким его вина якобы была доказана, вызывает серьёзные сомнения», - сказал глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.

«Мы стали свидетелями пародии на судебное разбирательство. Дело дважды закрывали за отсутствием состава преступления, а затем возобновили по указанию главы Следственного комитета России», - подчеркнул он.

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В Amnesty International отмечают, что Навальный - популярный российский блогер и борец с коррупцией. На протяжении нескольких лет он вскрывает крупномасштабные схемы хищения денежных средств. Среди прочих его разоблачений - предполагаемая коррупция в высшем руководстве ведущих российских нефтяных госкомпаний. Он активно боролся против подтасовок на выборах и переизбрания Владимира Путина Президентом, выступал против партии «Единая Россия» и в течение ряда лет являлся ключевой фигурой нескольких массовых акций протеста.

«Обвинения основываются на явно ошибочных оценках хищения государственного имущества, а свидетельства о злоупотреблении полномочий со стороны Навального были недостаточными, причем на суде отсутствовали представители потерпевшей стороны», - отметил Никитин.

По его мнению, Навальный мог использовать или, возможно, не использовать свое положение для обеспечения выгодной сделки для своего знакомого, но не может быть и речи о том, что он причинил ущерб на полную сумму сделки, так как значительная часть суммы всей сделки была выплачена.

«Суд над Навальным и Офицеровым происходил в обстановке политической травли Навального и его сторонников и, по всей видимости, связан с его борьбой с коррупцией и с его политической деятельностью в течении последних лет», - отметил Никитин.

«Это наглядный пример того, как российская власть использует систему уголовного правосудия для преследования людей, критикующих правительство, и подавления политической оппозиции и гражданской активности, что соответствует наблюдающемуся в России подавлению свободы слова, объединений и собраний», - считает глава российского представительства Amnesty International.

Как сообщал УНИАН, Ленинский суд Кирова сегодня, 18 июля, приговорил российского оппозиционера Навального к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищениях имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес».

17 июля Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы.