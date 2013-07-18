Посол США в России: Мы глубоко разочарованы приговором Навальному

Об этом в микроблоге Твиттер написал Посол США в РФ Майкл Макфол.

«Мы глубоко разочарованы осуждением Навального и явными политическими мотивами этого судебного процесса», написал Макфол.

Как сообщал УНИАН, Ленинский суд Кирова сегодня, 18 июля, приговорил российского оппозиционера Навального к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищениях имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес»

17 июля Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы.