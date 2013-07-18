Посол США в России: Мы глубоко разочарованы приговором Навальному
14:26, 18 июля 2013Политика
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В США «глубоко разочарованы» приговором российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Майкл Макфол написал в Твиттер
Об этом в микроблоге Твиттер написал Посол США в РФ Майкл Макфол.
«Мы глубоко разочарованы осуждением Навального и явными политическими мотивами этого судебного процесса», написал Макфол.
Как сообщал УНИАН, Ленинский суд Кирова сегодня, 18 июля, приговорил российского оппозиционера Навального к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищениях имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес»
17 июля Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы.
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