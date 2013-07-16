Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

Украина за год экспортировала более 100 танков и 200 единиц бронетехники

Украина в прошлом году продала 99 танков Т-72 Эфиопии, а также десять таких танков Судану, говорится в информации государственной службы экспортного контроля, которая размещена на сайте ведомства.

Сегодня в Украине подорожали билеты на поезда (таблица)

Сегодня вступили в силу новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом как во внутреннем сообщении (+10%), так и в международном (+5% билетной части).

СМИ: Силовики хотят выгородить Врадеевского насильника, подставив другого человека

По словам жителей Врадиевки, силовики ищут человека, внешне похожую на одного из арестованных милиционеров - Евгения Дрыжака, чтобы убедить общественность в том, что Ирина Крашкова ошиблась при опознании насильника.

Убийство днепропетровских инкассаторов: милиция подозревает их коллегу (фото)

Главное управление МВД в Днепропетровской области подозревает в убийстве инкассаторов 15 июля их коллегу - 48-летнего жителя Кривого Рога Олега Калюжного.

ЕБА ожидает нулевого роста ВВП Украины при дефиците бюджета более 5%

Рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит более 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса - более 8%.

Участники Врадиевской ходы прорвались в Фастовский РОВД

Представители общественности вместе с народным депутатом Сергеем Каплиным и журналистами прорвались в помещение Фастовского райотдела внутренних дел.

СБУ: Барабаша не пускают в Украину в интересах государства

Сегодня у здания СБУ состоялась акция протеста против запрета въезда на территорию Украины российскому фотографу Юрию Барабашу.

Антифашисты открестились от «яичного инцидента», но извинились перед Коморовским

"Славянская гвардия" опровергает свою причастность к "яичному инциденту" в Луцке, но просит извинения господину Коморовскому.

Сноуден попросил у Путина временное убежище

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден передал официальный запрос о временном убежище в России представителю Федеральной миграционной службы РФ.

Дыра в госбюджете только за первое полугодие выросла втрое

Дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 увеличился втрое - до 22,5 млрд грн против показателя в 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года.

Россия не продлила Украине квоты на беспошлинную поставку труб

Правительство РФ решило не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб, сообщил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Генпрокуратура закрыла дело против экс-главы Нафтогаза

Генеральная прокуратура Украины закрыла в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины.

Украина начала закачку газа в ПХГ для обеспечения транзита в Европу

Украина начала закачку газа в подземные хранилища для обеспечения собственного потребления и транзита в Европу в зимний период.