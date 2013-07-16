Сегодня в Украине подорожали билеты на поезда (таблица)

11:14, 16 июля 2013
Общество
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Сегодня вступили в силу новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом как во внутреннем сообщении (+10%), так и в международном (+5% билетной части).

Билеты на пригородные поезда не подорожали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Согласно сообщению, новые тарифы вступили в силу в день опубликования в издании «Официальный вестник Украины» (№ 51 от 16 июля 2013) соответствующих приказов Министерства инфраструктуры Украины от 19 июня 2013 года. Стоимость путешествия по железной дороге во внутреннем сообщении в плацкартном и купейном вагонах пока повысилась на 10%, однако тарифы на проезд в поездах Интерсити +, вагонах СВ пассажирских поездов и в пригородных поездах не изменились.

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В то же время, в международном сообщении во всех категориях вагонов, кроме СВ, стоимость проезда увеличилась на 5% билетной части, которая является одной из составляющих стоимости проезда (полная стоимость проезда в пассажирских поездах состоит из стоимости билета + стоимость плацкарты + НДС + страховой сбор + комиссионный сбор).

Данные по изменению стоимости проезда в различных поездах внутреннего сообщения:

№ поезда, маршрут, расстояние

Плацкартный вагон

Купейний вагон

До повышения

І этап – 10% (с 16 июля)

ІІ этап – 10% (с 1 октября)

До повышения

І этап – 10% (с 16 июля)

ІІ этап – 10% (с 1 октября)

№146, Киев – Симферополь   

(989 км)

100,00

107,30

+ 7,30

 

115,33

+8,03

 

167,03

181,03

+14,00

 

196,44

+15,41

 

№91, Киев – Львов          

(575 км)

101,17

108,61

+ 7,44

   

116,78

+8,17

 

200,05

217,37

+17,32

236,41

+19,04

№13, Киев – Львов  

(566 км)

75,98

80,89

+ 4,91

86,28

+5,39

122,09

131,61

+ 9,52

 

142,07

+10,46

 

№363, Умань – Ясиноватая

(799 км)

82,19

87,70

+ 5,51

 

93,76

+6,06

 

133,92

144,61

+ 10,69

156,38

+11,77

 

№397, Черкассы – Львов 

(772 км)

94,18

100,91

+ 6,73

 

108,29

+7,38

 

177,62

192,69

+ 15,07

 

209,26

+16.57

 

Данные по изменению стоимости проезда в поездах международного сообщения:

№ поезда, маршрут, расстояние

Плацкартный вагон

Купейний вагон

До повышения

І этап – 10% (с 16 июля)

ІІ этап – 10% (с 1 октября)

До повышения

І этап – 10% (с 16 июля)

ІІ этап – 10% (с 1 октября)

№ 2, Київ – Москва

856 км

1018,52

   1028,12

+ 9,60

1038,20

+10,08

 

№ 54, Київ – Санкт-Петербург

1262 км

685,29

690,48

+ 5,19

695,61

+5,13

 

1140,11

1148,28

+ 8,17

1156,50

+8,22

 

Также в пресс-службе УЗ отметили, что проезд украинской железной дорогой до сих пор самый дешевый среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении на расстояние 700 км в быстром нефирменном поезде в плацкартных и купейных вагонах Укрзализныци ниже в 5 раз, чем РЖД, а в вагонах СВ - ниже почти в 2,5 раза.

Кроме того, авиаперелет на то же расстояние примерно в 9 раз дороже путешествие в плацкартном вагоне, в 6 раз - в купейном. Преодолеть эту же расстояние автобусом в 3,3 раза дороже, чем в плацкартном вагоне, или вдвое дороже, чем в купе.

Напомним, следующееподорожание билетов на поезда ожидается 1 октября.

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