Сегодня в Украине подорожали билеты на поезда (таблица)
Сегодня вступили в силу новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом как во внутреннем сообщении (+10%), так и в международном (+5% билетной части).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Согласно сообщению, новые тарифы вступили в силу в день опубликования в издании «Официальный вестник Украины» (№ 51 от 16 июля 2013) соответствующих приказов Министерства инфраструктуры Украины от 19 июня 2013 года. Стоимость путешествия по железной дороге во внутреннем сообщении в плацкартном и купейном вагонах пока повысилась на 10%, однако тарифы на проезд в поездах Интерсити +, вагонах СВ пассажирских поездов и в пригородных поездах не изменились.
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В то же время, в международном сообщении во всех категориях вагонов, кроме СВ, стоимость проезда увеличилась на 5% билетной части, которая является одной из составляющих стоимости проезда (полная стоимость проезда в пассажирских поездах состоит из стоимости билета + стоимость плацкарты + НДС + страховой сбор + комиссионный сбор).
Данные по изменению стоимости проезда в различных поездах внутреннего сообщения:
№ поезда, маршрут, расстояние
Плацкартный вагон
Купейний вагон
До повышения
І этап – 10% (с 16 июля)
ІІ этап – 10% (с 1 октября)
До повышения
І этап – 10% (с 16 июля)
ІІ этап – 10% (с 1 октября)
№146, Киев – Симферополь
(989 км)
100,00
107,30
+ 7,30
115,33
+8,03
167,03
181,03
+14,00
196,44
+15,41
№91, Киев – Львов
(575 км)
101,17
108,61
+ 7,44
116,78
+8,17
200,05
217,37
+17,32
236,41
+19,04
№13, Киев – Львов
(566 км)
75,98
80,89
+ 4,91
86,28
+5,39
122,09
131,61
+ 9,52
142,07
+10,46
№363, Умань – Ясиноватая
(799 км)
82,19
87,70
+ 5,51
93,76
+6,06
133,92
144,61
+ 10,69
156,38
+11,77
№397, Черкассы – Львов
(772 км)
94,18
100,91
+ 6,73
108,29
+7,38
177,62
192,69
+ 15,07
209,26
+16.57
Данные по изменению стоимости проезда в поездах международного сообщения:
№ поезда, маршрут, расстояние
Плацкартный вагон
Купейний вагон
До повышения
І этап – 10% (с 16 июля)
ІІ этап – 10% (с 1 октября)
До повышения
І этап – 10% (с 16 июля)
ІІ этап – 10% (с 1 октября)
№ 2, Київ – Москва
856 км
–
–
–
1018,52
1028,12
+ 9,60
1038,20
+10,08
№ 54, Київ – Санкт-Петербург
1262 км
685,29
690,48
+ 5,19
695,61
+5,13
1140,11
1148,28
+ 8,17
1156,50
+8,22
Также в пресс-службе УЗ отметили, что проезд украинской железной дорогой до сих пор самый дешевый среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении на расстояние 700 км в быстром нефирменном поезде в плацкартных и купейных вагонах Укрзализныци ниже в 5 раз, чем РЖД, а в вагонах СВ - ниже почти в 2,5 раза.
Кроме того, авиаперелет на то же расстояние примерно в 9 раз дороже путешествие в плацкартном вагоне, в 6 раз - в купейном. Преодолеть эту же расстояние автобусом в 3,3 раза дороже, чем в плацкартном вагоне, или вдвое дороже, чем в купе.
Напомним, следующееподорожание билетов на поезда ожидается 1 октября.