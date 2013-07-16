Сегодня в Украине подорожали билеты на поезда (таблица)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Согласно сообщению, новые тарифы вступили в силу в день опубликования в издании «Официальный вестник Украины» (№ 51 от 16 июля 2013) соответствующих приказов Министерства инфраструктуры Украины от 19 июня 2013 года. Стоимость путешествия по железной дороге во внутреннем сообщении в плацкартном и купейном вагонах пока повысилась на 10%, однако тарифы на проезд в поездах Интерсити +, вагонах СВ пассажирских поездов и в пригородных поездах не изменились.

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В то же время, в международном сообщении во всех категориях вагонов, кроме СВ, стоимость проезда увеличилась на 5% билетной части, которая является одной из составляющих стоимости проезда (полная стоимость проезда в пассажирских поездах состоит из стоимости билета + стоимость плацкарты + НДС + страховой сбор + комиссионный сбор).

Данные по изменению стоимости проезда в различных поездах внутреннего сообщения:

№ поезда, маршрут, расстояние Плацкартный вагон Купейний вагон До повышения І этап – 10% (с 16 июля) ІІ этап – 10% (с 1 октября) До повышения І этап – 10% (с 16 июля) ІІ этап – 10% (с 1 октября) №146, Киев – Симферополь (989 км) 100,00 107,30 + 7,30 115,33 +8,03 167,03 181,03 +14,00 196,44 +15,41 №91, Киев – Львов (575 км) 101,17 108,61 + 7,44 116,78 +8,17 200,05 217,37 +17,32 236,41 +19,04 №13, Киев – Львов (566 км) 75,98 80,89 + 4,91 86,28 +5,39 122,09 131,61 + 9,52 142,07 +10,46 №363, Умань – Ясиноватая (799 км) 82,19 87,70 + 5,51 93,76 +6,06 133,92 144,61 + 10,69 156,38 +11,77 №397, Черкассы – Львов (772 км) 94,18 100,91 + 6,73 108,29 +7,38 177,62 192,69 + 15,07 209,26 +16.57

Данные по изменению стоимости проезда в поездах международного сообщения:

№ поезда, маршрут, расстояние Плацкартный вагон Купейний вагон До повышения І этап – 10% (с 16 июля) ІІ этап – 10% (с 1 октября) До повышения І этап – 10% (с 16 июля) ІІ этап – 10% (с 1 октября) № 2, Київ – Москва 856 км – – – 1018,52 1028,12 + 9,60 1038,20 +10,08 № 54, Київ – Санкт-Петербург 1262 км 685,29 690,48 + 5,19 695,61 +5,13 1140,11 1148,28 + 8,17 1156,50 +8,22

Также в пресс-службе УЗ отметили, что проезд украинской железной дорогой до сих пор самый дешевый среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении на расстояние 700 км в быстром нефирменном поезде в плацкартных и купейных вагонах Укрзализныци ниже в 5 раз, чем РЖД, а в вагонах СВ - ниже почти в 2,5 раза.

Кроме того, авиаперелет на то же расстояние примерно в 9 раз дороже путешествие в плацкартном вагоне, в 6 раз - в купейном. Преодолеть эту же расстояние автобусом в 3,3 раза дороже, чем в плацкартном вагоне, или вдвое дороже, чем в купе.

Напомним, следующееподорожание билетов на поезда ожидается 1 октября.