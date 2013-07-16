Дыра в госбюджете только за первое полугодие увеличилась втрое

Дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года увеличился в три раза - до 22,5 млрд грн против показателя в 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам во вторник директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Татьяна Сысоева.

«По итогам первого полугодия доходы общего фонда госбюджета составили 142 млрд грн, рост по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 1,1 млрд грн, или 0,8%. Возмещено НДС на 27,5 млрд грн, что на 4,5 млрд грн, или 19%, больше прошлого года. Дефицит госбюджета меньше запланированного - 22,5 млрд грн», - сказала Сысоева.

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Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефицит сводного бюджета за указанный период составил 21,712 млрд грн, что в 4,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.