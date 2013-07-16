Сноуден попросил у Путина временное убежище

Об этом сообщил РИА «Новости» член Общественной палаты России, адвокат Анатолий Кучерена, который консультировал Сноудена.

Кучерена отметил, что только что завершилась его встреча со Сноуденом в аэропорту "Шереметьево", на которой было оформлено официальное обращение о временном убежище. По его словам, заявление о временном убежище Сноуден оформил и передал сотруднику ФМС в его присутствии.

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"Это заявление он оформил при мне, так как было очень много законодательных и юридических вопросов, и это было его условие, поэтому я приехал на встречу с ним", - сказал адвокат. Он выразил надежду, что в ближайшее время заявление будет рассмотрено.