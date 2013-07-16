Сноуден попросил у Путина временное убежище
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден передал официальный запрос о временном убежище в России представителю Федеральной миграционной службы РФ.
Об этом сообщил РИА «Новости» член Общественной палаты России, адвокат Анатолий Кучерена, который консультировал Сноудена.
Кучерена отметил, что только что завершилась его встреча со Сноуденом в аэропорту "Шереметьево", на которой было оформлено официальное обращение о временном убежище. По его словам, заявление о временном убежище Сноуден оформил и передал сотруднику ФМС в его присутствии.
По теме: Путин считает, что США заблокировали Сноудена на территории России
"Это заявление он оформил при мне, так как было очень много законодательных и юридических вопросов, и это было его условие, поэтому я приехал на встречу с ним", - сказал адвокат. Он выразил надежду, что в ближайшее время заявление будет рассмотрено.