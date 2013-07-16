Антифашисты открестились от «яичного инцидента», но извинились перед Коморовским

Председатель Молодежной общественной организации «Славянская гвардия» Владимир Рогов опровергает причастность его организации к инциденту с Президентом Польши Брониславом Коморовским в Луцке, где у него на плече было разбито яйцо, но просит прощения у Коморовского за поступок члена его организации.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, комментируя сообщения некоторых СМИ о причастности его организации к инциденту из-за того, что парень, который совершил этот поступок, имеет отношение к «Славянской гвардии».

"Иван Ш., мы не будем называть его фамилию, он имеет отношение к нашей организации, мы не будем прятать голову в песок и ссылаться на то, что юридически это доказать невозможно", - сказал Рогов.

По его словам, организация была шокирована событиями, поскольку никогда не работала против чего-то, а всегда "за". Рогов был удивлен тем, что уже через час после инцидента ему позвонил журналист одного из центральных каналов и сказал о том, что Иван Ш. является членом его организации, хотя милиция начала интересоваться этим вопросам лишь на следующий день.

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Рогов подчеркнул, что в организации до сих пор не могут понять мотивов поступка Ивана и до сих пор не могут связаться с ним. "Через три дня после того, как это произошло, мы не можем найти Ивана, его телефон выключен, он не появлялся дома, хотя из десятков общений с милицией нам говорили, что его выпустили через пять-семь минут после инцидента", - заметил он.

Он выразил удивление, почему Иван не выходит на связь. Рогов допустил, что может быть два варианта - либо Иван до сих пор в милиции, либо ему стыдно смотреть в глаза своим товарищам по организации. Также он отметил, что удивление у него вызвало и то, как Иван мог знать о том, какой маршрут будет у Коморовского, как он прошел через государственную охрану.

"Мы считаем, что парня кто-то использовал, использовал втемную, но не понимаем кто", - добавил он. Рогов заметил, что сначала думали, что таким образом кто-то хотел подставить партию “Свобода”, поскольку были сообщения, что Иван имел с собой рюкзак с символикой этой политической силы, но выяснилось, что это был просто синий рюкзак, и его ошибочно приписали “Свободе”.

В то же время Рогов извинился перед Коморовским, поскольку, по его словам, он несет моральную ответственность за всех членов организации. Рогов подчеркнул, что в организации к польскому Президенту относятся с уважением. В организации предложили компенсацию за испорченный костюм, и хотят пригласить Коморовского на молодежный фестиваль, посвященный здоровому образу жизни, который организует "Славянская гвардия", чтобы продемонстрировать ему, что украинская молодежь не является агрессивной.

В свою очередь, член Главного совета МОО "Славянская гвардия" Константин Лысенко рассказал, что в эту командировку в города Западной Украины - организовывать спортивное мероприятие их организации - должен был ехать он, но в силу определенных обстоятельств не смог поехать, и Иван согласился его заменить. По словам Лысенко, они все время созванивались с Иваном, и последний телефонный разговор с Иваном происходил за несколько часов до инцидента, когда тот собирался идти на встречу с волынянами, которые должны были принимать участие в спортивном мероприятии "Славянской гвардии". После этого телефон уже был выключен, и больше Иван на связь не выходил.

Члены организации призывали Ивана Ш. выйти на связь и пообещали помочь ему. "Очень печально, что нормальный человек, вдруг заблудился...", - заметил Рогов, добавив, что логики в его действиях нет.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луцке состоялись мероприятия по чествованию жертв Волынской трагедии, в которых принял участие Президент Польши.

После богослужения, которое состоялось в костеле Святых Петра и Павла, Коморовский подошел к верующим, которые ожидали на площади. В это время парень из толпы разбил на его плече яйцо.

Установлено, что злоумышленник – 21-летний житель города Запорожье.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).