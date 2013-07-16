Украина за год экспортировала более 100 танков и 200 единиц бронетехники

Среди крупных покупателей украинской бронетехники, в частности, также Таиланд, который в 2012 году купил 62 бронетранспортера БТР-3Е1, Ирак, который приобрел 48 БТР-4 нескольких модификаций и 11 единиц разных модификаций БТР-80. Азербайджан купил 14 БТС-5Б, Болгария - десять БТР-60ПБ и девять БТР-70, передает РИА Новости.

Крупнейшими покупателями украинского стрелкового оружия в прошлом году были США, закупавшие винтовки и карабины, Германия (револьверы, пистолеты, винтовки, карабины), Судан, Чад, Канада (винтовки и карабины).

США, а также Израиль в 2012 году закупали в Украине ракетное вооружение. Так, США купили 137 ракет для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), а Израиль - 193 ракеты для ПЗРК.