Россия не продлила Украине квоты на беспошлинную поставку труб

В сентябре 2011 года Украина, Россия, Белоруссия и Казахстан подписали соглашение, регулирующее объемы беспошлинных поставок украинских труб в страны Таможенного союза. В рамках этого соглашения квота Украины на поставки труб в РФ в 2011 и 2012 годах составляла по 300 тысяч тонн. В конце декабря прошлого года стороны внесли в соглашение изменения, согласно которым квота на беспошлинные поставки труб в РФ для Украины была установлена на период с 1 января по 30 июня 2013 года в объеме 120 тысяч тонн.

"Мною принято решение не продлевать действие квот на поставку украинской трубной продукции в этом полугодии", - сказал Медведев на совещании по развитию металлургии.

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Премьер подчеркнул, что надо грамотно использовать преимущества Таможенного союза для защиты от недобросовестной конкуренции иностранных производителей.

Поставки трубной продукции свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.

РИА Новости