СБУ: Барабаша не пускают в Украину в интересах государства

Активисты требовали от пресс-службы СБУ объяснить решение о запрете Барабашу въезда на территорию Украины, сообщает Тиждень.ua.

К участникам акции вышла представитель пресс-службы СБУ Лада Сафонова и заявила, что, согласно правовому статусу иностранцев и лиц без гражданства, СБУ запретила въезд Барабашу на территорию Украины "в интересах государства".

"Мы не комментируем это решение. Вообще не существует практики в мире, чтобы спецслужбы объясняли такие решения. Спецслужба не объясняет ни общественности, ни иностранцу причины такого запрета. Хочу добавить, что" черного списка граждан ", которым запрещен въезд на территорию Украины, не существует ", - заявила Сафонова. Представитель пресс-службы также добавила, что Барабашу могут сократить срок, в течение которого ему запрещен въезд на территорию Украины. Она отметила, что Барабаш может обжаловать это решение в суде, и в таком случае СБУ может аргументировать более подробно свой запрет.

Также Сафонова заверила присутствующих, что это решение не связано ни с политикой, ни с профессиональной деятельностью Барабаша.