Главное за день: обзор топ-новостей

Секретарь Киевсовета Галина Герега открыла пленарное заседание

Вокруг заседания сразу начался массовый ажиотаж среди политиков и представителей СМИ в связи с давней проблемой выборов как мэра Киева, так и к самой Рады. Еще накануне УДАР заявил, что не планирует штурмовать Киевсовет, потому что это «не по-европейски».

"Это право каждого гражданина идти на собрание или митинги. Но я против радикализма. Если мы задекларировали свой европейский выбор, то должны не только хотеть, но и своими действиями показывать, что мы уже доросли до цивилизованных действий. А ломать двери и бить окна, толкать людей - я против этого ", - отметил председатель фракции УДАР в Киевсовете.

Однако другие представители оппозиции не исключали силового варианта развития событий. Так, Свобода сразу предупредила, что намерена не допустить проведения заседания.

Тем не менее, после того, как заседание объявили открытым, все оппозиционные силы вместе заблокировали трибуну. В блокировании принимали участие около 20 депутатов, в частности, Арсений Яценюк, Андрей Ильенко, Игорь Мирошниченко, Александра Кужель, Николай Княжицкий.

Также перед заседанием народные депутаты Украины от фракций "Родина" и УДАР сорвали проведение брифинга секретаря Киевсовета Галины Гереги, а позже представители ВО "Свобода" вытолкали секретаря Киевсовета из президиума.

Довольно бурно развивались события и вне помещения. В частности, под стенами КГГА собралось более тысячи сторонников оппозиции, активисты принесли плакат "Свидетельство о смерти Киевсовета шестого созыва", где отмечалось, что Киевсовет "умер 2 июня 2013 в возрасте 5 лет", и основной причиной является завершение срока полномочий совета согласно Конституции Украины, а один из сотрудников совета напоролся на металлический штырь, пытаясь добраться на работу через забор.

Адвокат вдовы Гонгадзе жалуется, что Пукач полгода изучает протоколы

После приговора Пукач полгода изучает протоколы судебных заседаний, задерживая назначении рассмотрения апелляции, заявляет адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

"Трудно объяснить, почему Пукача разрешено так долго затягивать ознакомление с протоколами заседаний, в которых он лично принимал участие. Помню, что, скажем, Валерия Иващенко (экс-руководителя Минобороны - УНИАН), который изучал протоколы около месяца, суд ограничил во времени. К сожалению, двойные стандарты в правосудии стали слишком частым явлением ", - сказала Теличенко.

Налоговые льготы для аграриев могут продлить еще на 2 года

Министерство доходов и сборов Украины готово пролонгировать действие льгот для аграрных предприятий, в том числе по нулевой ставке налога на добавленную стоимость, на ближайшие два года.

Баррозу считает идеальным подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что было бы идеальным, если бы соглашение об ассоциации ЕС с Украиной было подписано на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре этого года.

В России вынесли пожизненный приговор Сергею Магнитскому

Тверской суд Москвы сегодня признал юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО в 2009 году виновным в уклонении от уплаты налогов. Ранее во время дебатов гособвинение просило признать Магнитского виновным в совершении преступления, однако прекратить в отношении него дело в связи со смертью.

На приговор уже отреагировали правозащитники, назвав его "вершиной абсурда".

«Сегодняшнее решение - это вершина абсурда. Это еще одно свидетельство глубоких проблем в сфере правосудия в России и часто непреодолимых препятствий на пути тех, кто надеется добиться справедливости », - заявил глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.

Премьер-министр Люксембурга подал в отставку из-за скандала с прослушкой

Юнкер, занимавший пост главы Кабинета министров в течение 18 лет, объявил о своей отставке. Премьер выступил с этим заявлением на фоне скандала, связанного с деятельностью люксембургской спецслужбы.

В парламенте страны был представлен доклад, который свидетельствует о неоднократных случаях превышения полномочий Службой разведки государства Люксембург (SREL) к период с 2003 по 2009 год. Агентов спецслужбы обвинили в нелегальном прослушивании телефонов, а также в проведении коррупционных сделок и совершении других правонарушений. При этом отмечалось, что премьер непосредственно отвечает за деятельность люксембургской разведки.

Украина сократила импорт газа из РФ на 35%

Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 35% - до 10,3 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Также сегодня стало известно, что Нафтогаз открыл крупное нефтяное месторождение на востоке Украины.

Перенос мобильных номеров начнут не раньше, чем через год - МТС

Реальное предоставления услуги переноса мобильных номеров (сохранение номера абонента при переходе к другому оператору) может начаться не ранее, чем через год, что обусловлено необходимостью решения ряда организационных вопросов, заявил директор по корпоративному управлению и контролю компании «МТС Украина» Олег Проживальский.

Россияне забраковали украинские сладости

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) забракувалп несколько партий украинской кондитерской продукции.

В то же время, самая большая в Украине кондитерская корпорация Roshen заявляет, что не получала от Роспотребнадзора официальных претензий к качеству продукции, поставляемой в Российскую Федерацию.

По оценкам экспертов, введение Россией дополнительного специальной пошлины на импорт шоколада с Украины приведет к сокращению поставок шоколадных изделий в страну и их подорожанию, что станет причиной снижения доли украинских кондитерских изделий на рынке РФ.

Правительство передало УПЦ МП 75 объектов Киево-Печерской лавры

75 объектов и сооружений Киево-Печерской лавры (нижняя Лавра) передаются в безвозмездное пользование мужскому монастырю Украинской православной церкви (Московский патриархат).

Комиссия Сейма Польши поддержала поправку о Волынской трагедии как «геноциде»

Комиссия культуры и средств информации Сейма Польши на своем сегодняшнем заседании поддержала внесенную поправку к заявлению к 70-й годовщине Волынской трагедии о признании тех событий "геноцидом".

Президент Польши Бронислав Коморовский во время мероприятий к 70-й годовщине Волынской трагедии сегодня в Варшаве назвал ее "преступлением с признаками геноцида" и одним из "болезненных" опытов поляков во времена Второй мировой войны.

Однако его советник Президента Польши Томаш Налэнч считает попытки ряда депутатов польского Сейма признать Волынскую трагедию геноцидом стремлением продемонстрировать себя большими патриотами, а правящая партия Польши "Гражданская платформа" (РО), голоса которой необходимы для принятия заявления о Волынской трагедии, выступает против названия тех событий "геноцидом" и установления 11 июля Днем памяти жертв.

Госказначейство заявляет, что местные бюджеты должны ему почти 12 миллиардов

Государственное казначейство отвергает обвинения руководителей городов и областей заявляет, что по состоянию на 1 июля задолженность местных бюджетов перед госбюджетом составляла почти 12 млрд грн.

Египту грозит голод

Египту грозит голод, сообщает Reuters со ссылкой на экс-министра снабжения Египта Бассема Уда. По его словам, в стране осталось лишь 500 тыс. тонн импортной пшеницы. Такого количества хватит примерно на два месяца.